Украина ввела санкции против 16 беларуских предприятий

Украина ввела санкции против 176 физических лиц и 200 российских и беларуских оборонных предприятий, списки опубликовала пресс-служба президента Украины. Под санкции попали 16 беларуских предприятий и одна первичная ячейка профсоюза.

Под украинские санкции:

ОАО «Гомельский радиозавод»;

ОАО «Пеленг»;

️Научно-производственное унитарное предприятие «Научнотехнический центр «ЛЭМТ» БелОМО»;

️ОАО «Могилевский металлургический завод»;

️ ОАО «Белорусский металлургический завод-управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания»;

️ОАО «Минский подшипниковый завод»;

️ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга “БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»;

️ОАО «БЕЛАЗ-СЕРВИС»;

ОАО «Стародорожский механический завод»;

️ОАО «Кузлитмаш»;

️ОАО «Крановый завод»;

️СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод»;

️ОАО «Гомсельмаш»;

️ОАО «Гомельский завод литья и нормалей»;

️ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей;

️Первичная профсоюзная организация государственного научного учреждения «Институт порошковой металлургии имени академика О.В.Романа».

Как следует из опубликованного документа, санкции введены сроком на 10 лет.

Это не первый пакет санкций, которые Украина вводит против беларуских предприятий. Только в январе 2023 года ограничения коснулись «Беларуськалий», «Белорусскую железную дорогу», «Гомельский химический завод», «Белгазпромбанк» и другие компании.

Кроме того, сегодня Украина вышла из Меморандума о сотрудничестве в охране государственных границ Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины, который был подписан еще в 1994 году.