Украина ввела санкции против 16 беларуских предприятий

Украина ввела санкции против 176 физических лиц и 200 российских и беларуских оборонных предприятий, списки опубликовала пресс-служба президента Украины. Под санкции попали 16 беларуских предприятий и одна первичная ячейка профсоюза.
Под украинские санкции:
Как следует из опубликованного документа, санкции введены сроком на 10 лет.
Это не первый пакет санкций, которые Украина вводит против беларуских предприятий. Только в январе 2023 года ограничения коснулись «Беларуськалий», «Белорусскую железную дорогу», «Гомельский химический завод», «Белгазпромбанк» и другие компании.
Кроме того, сегодня Украина вышла из Меморандума о сотрудничестве в охране государственных границ Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины, который был подписан еще в 1994 году.