Беларуский доброволец, которого выслали из Украины, подал в суд на СБУ и проиграл

Беларус хотел воевать в Украине в составе подразделений первой беларуской национальной роты, однако по решению СБУ вынужден был выехать из страны. Тогда он подал на СБУ в суд, однако проиграл его, информация о процессе появилась в банке данных судебных решений Украины, на него обратило внимание «Радыё Свабода»

Согласно материалам дела, беларус приехал в Украину 17 августа 2022 года. 14 октября сотрудники Службы безопасности Украины приняли решение о его принудительном возвращении в страну происхождения, либо в третью страну до 23 октября 2022 года. По мнению СБУ, нахождение беларуса в стране противоречило «интересам обеспечения национальной безопасности Украины и охраны общественного порядка».

Как говорится в опубликованном судебном решении, беларуса проверили на полиграфе, целью проверки было выяснить, почему он хочет находиться в Украине и воевать на ее стороне, а также — не сотрудничает ли он с беларускими спецслужбами, или спецслужбами других стран.

По итогам проведенного исследования, как сказано в решении Шевченковского районного суда Киева, были выявлены «признаки девиантного поведения и его дезадаптационные наклонности, которые могут осложнить пребывание указанного лица в рядах ВСУ и привести к тяжелым последствиям». Кроме того, сотрудники СБУ пришли к выводу, что полученные данные могут указывать на «возможное пребывание» беларуса в «агентурном аппарате спецслужб» Беларуси.

Сам он при этом, как сказано в судебном решении, не запрашивал в Украине статус беженца, или другой статус, при наличии которого его нельзя было бы выслать из страны.

Беларус обратился в суд чтобы оспорить решение СБУ, поскольку считает его «неправомерным и противоречащим Общей декларации по правам человека», однако суд в удовлетворении иска отказал.

В решении суда не указывается имя и фамилия обратившегося беларуса, однако в октябре прошлого года из Украины были вынуждены уехать двое добровольцев — Тихон Клюкач и боец с позывным «Карыч».