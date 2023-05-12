СК завершил расследование по уголовному делу в отношении руководства ФК «Шахтер»

Следстенный комитет отчитался о завершении следственных действий по уголовному делу о договорных матчах в отношении руководства футбольного клуба «Шахтер».

По информации ведомства, представителям двух команд предлагались вознаграждения за «обеспечение поражения» в матчах. Сообщается, что так как «сговор» был «изобличен», деньги переданы не были. Действия руководства клуба квалифицированы по статье о подкупе участников и организаторов спортивных соревнований (части 1 и 2 статьи 253 УК).

Каким именно командам предлагались вознаграждения в пресс-релизе СК не уточняется, однако 11 мая Белорусская федерация футбола (АБФФ) оштрафовала «за дисциплинарные нарушения» две команды — ФК «РЦОР БГУ» и ФК «Белшина».

Также СК пишет, что «Шахтер» 4 раза передавал вознаграждения командам, которые побеждали или играли вничью против их конкурентов — «Динамо-Минск» и «БАТЭ».

Ранее АБФФ лишила «Шахтер» чемпионства Беларуси за 2022 год.