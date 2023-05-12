В Витебске прокуратура направила в суд дело четырех «спортиков»

Прокуратура Витебской области направила в Витебский областной суд уголовное дело по обвинению четырех парней, которых обвиняют в работе на наркомагазин в роли «спортиков», сообщает пресс-служба ведомства.

По информации прокуратуры, 19-летний Ж. 16-летние Д. и Т. и 22-летний К. в марте вступили в организованную группу, которая от имени неназванного наркошопа на территории трех областей и города Минска.

Ж. Д. и К. обвиняют по статьям о незаконном обороте наркотиков (часть 4 статьи 328 УК), умышленное причинение тяжкого телесного повреждения группой лиц по найму (пункты 6 и 9 части 2 статьи 147 УК). Т. Обвиняется по той же статье о незаконном обороте наркотиков и в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения группой лиц по найму способом, носящим характер мучения или истязания (пункты 3, 6 и 9 части 2 статьи 147 УК).

Четверо парней выполнялил в группе роль «спортиков». По сообщению ведомства, они «поддерживали внутригрупповую дисциплину» путем физического и психологического воздействия на курьеров и закладчиков, которые нарушили порядок выполнения обязанностей.

Процесс физического воздействия они фиксировали на видео и размещали в Телеграме.

Сообщается, что они применили насилие к шести потерпевшим — наносили им удары руками, ногами, деревянными палками.