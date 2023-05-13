Пенсионера из Жодино до смерти загрызли собаки; судить будут его сына

В Жодино собаки насмерть загрызли 72-летнего местного жителя, СК возбудил уголовное дело против сына пенсионера. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

72-летний погибший жил в квартире вместе с сыном и его женой. Женщина переехала к мужу вместе с собакой хаски, а позже подобрала на улице дворняжку. Поо утверждению СК, с дворовой собакой у пенсионера «отношения не заладились».

«Он постоянно цеплялся к псу, а тот, в свою очередь, лаял и бросался на мужчину. За несколько дней до трагедии, дворняга не сдержался: так сильно укусил за руку пожилого хозяина квартиры, что мужчине пришлось обратиться за помощью к медикам. Он был госпитализирован на несколько дней», — пишет ведомство.

Пенсионера выписали из больницы на несколько дней раньше, кк дому его подвезли санитары. В тот момент в квартире были только собаки — они загрызли мужчину до смерти.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (статья 144 УК) против сына погибшего мужчины. Как пишет пресс-служба, он признал вину частично.

«Сожалел о том, что не предпринял мер к изоляции животных, но считал, что виноват погибший отец, так как ему не нравилось нахождение собак в квартире, и он постоянно цеплялся и провоцировал одну из них».