ГУБОПиК рассылал беларусам задания от имени BYPOL, а позже задерживал перешедших по ссылке

Сотрудники ГУБОПиК через фейковый чат-бот плана «Перамога» присылали беларусам задания, из-за которых позже задерживали. Об этом пишет милицейская газета «На страже».

Силовики создали фейковый чат-бот, с помощью которого предлагали «узнать о наличии в отношении себя компрометирующей информации».

Тем, кто откликнулся, отправляли информацию о наличии или отсутствии их данных в милицейских базах. Вышедшим на связь силовики предлагали сотрудничество с BYPOL — для этого нужно было «актуализировать персональные данные». От имени руководителей объединения сотрудники ГУБОПиК предлагали выполнить «задание по наблюдению за порученным объектом или другое действие, например, забрать содержимое тайника».

«На страже» утверждает, что по ссылке перешли «сотни человек», которых позже задержали.