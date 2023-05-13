В Пинске похоронили политзаключенного Николая Климовича, умершего в колонии

В Пинске простились с политзаключенным Николаем Климовичем, который умер в витебской ИК-3. Об этом со ссылкой на неназванный источник пишет «Позірк».

Николая Климовича похоронили на городском кладбище Торгошицы. По словам источника издания, проститься с ним пришло около 20 человек — его родственники и друзья.

О смерти политзаключенного стало известно 7 мая. Информацию опубликовали правозащитники, а власти не комментировали и официально не сообщали о случившемся.

Николая Климовича осудили 28 февраля 2023 года к году колонии по статье об оскорблении Лукашенко (статья 368 УК). Как пишут правозащитники, поводом стал сатирический рисунок, который он разместил на личной странице в неназванной социальной сети. В ИК-3 его перевели не несколько недель до смерти.