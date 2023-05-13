Польские активисты прекратили блокировать движение на грузовом погранпункте с Беларусью

Польские активисты прекратили блокировать движение на грузовом погранпункте «Кукурыки — Козловичи», пишет Таможенный комитет и «Зеркало» со ссылкой на польские СМИ.

«Польские власти приняли решение о прекращении блокады движения на въезд в пункт пропуска "Кукурыки" в связи с имеющимися серьёзными проблемами в дорожном движении и небезопасностью забастовки для местных жителей», — говорится в телеграм-канале ГТК.

По информации польского Radio Lublin, активисты прекратили блокаду по распоряжению муниципалитета Тересполя. Чиновники приняли такое решение из-за письма от начальника городской полиции в Бяла-Подляске, в котором говорилось, что забастовка угрожает жизни и здоровью людей и опасна для дорожного движения, сказала секретарь гмины Дануты Вовченяк.

Очередь грузовиков на польской стороне из-за блокировки растянулась на 40 километров.

Организаторы акции будут обжаловать решение чиновников в суде. При возможности они возобновят протесты 15 мая.

Как писал беларуский ГПК, этой акцией активисты добиваются запрета на въезд в Польшу полуприцепам с беларуской и российской регистрацией, а также работу компаний из Беларуси.