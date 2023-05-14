Министерство обороны закупает оборудование «от утечек информации» почти на 900 тысяч долларов

Министерство обороны закупает оборудование и программное обеспечение для «обнаружения и предотвращения утечек информации» на сумму в 2 441 160 беларуских рублей, такая информация появилась на сайте Национального центра маркетинга.

Ведомство разместило на сайте 2 лота на тендерную закупку. Первый — закупка «Средств централизованного сбора и корреляции событий информационной безопасности (SIEM), программно-аппаратного комплекса "Средство обнаружения и предотвращения утечек информации (DLP)", программно-аппаратного комплекса "Межсетевой экран"». На это оборудование Министерство обороны готово потратить 1 400 000 рублей.

Еще один лот — закупка модемов Orion3 FG-PAM-SR2L-4E1B/4Eth-RP. На модемы готовы потратить 1 041 160 рублей.

В комплексе оборудование служит для информационной безопасности данных.