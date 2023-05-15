Житель Вейно погиб, получив травму от лопастей дельтаплана, который он дорабатывал у себя в гараже

11 мая в агрогородке Вейно Могилевского района местный житель обнаружил в гараже тело своего 29-летнего приятеля рядом с дельтапланом, пишет Следственный комитет.

По данным следствия, парень пользовался летательным аппаратом несколько лет. Со временем он решил его усовершенствовать и дорабатывал дельтаплан самостоятельно.

Проверяя рабочее состояние техники, местный житель потянул за рычаг. В результате лопасти, которые находились в сложенном состоянии, начали вращаться и причинили мужчине несовместимые с жизнью травмы.