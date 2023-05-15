Двух иностранцев приговорили к 17 годам колонии за перевозку 70 килограмм гашиша

Двух иностранцев суд Московского района Бреста приговорил к 17 годам колонии усиленного режима за перевозку 70 килограмм гашиша, сообщает прокуратура Брестской области.

Прокуратура установила, что 3 октября 2022 года двое мужчин, следуя на легковом автомобиле из Польши в Беларусь, в упаковках с продуктами питания незаконно ввезли в страну более 70 килограмм гашиша.

По версии прокуратуры, иностранцы «действовали в составе организованной преступной группы, занимавшейся незаконным перемещением наркотиков из стран ЕС в Российскую Федерацию транзитом через Республику Беларусь».

Иностранцев обвинили в незаконном обороте наркотиков, совершенном группой лиц (часть 4 статьи 328) и в незаконном перемещении наркотиков через границу (часть 3 статьи 328-1). Обвиняемым суд назначил также штраф в размере 7400 рублей (200 базовых величин).