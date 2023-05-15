Под Витебском повредили мемориал, посвященный жертвам сталинских репрессий

В Витебске вандалы повредили мемориал, возведенный в память жертв «сталинских» расстрелов возле деревни Хайсы Витебского района, сообщает «Витебская вясна».

Неизвестные выломали деревянные кресты, на которых были таблички с фамилиями расстрелянных, уничтожили указатели, по которым можно было было пройти к ямам, где в 2014 году нашли человеческие останки.

По информации правозащитников, вандалы срезали железные опоры и табличку с надписью «Мемориал "Хайсы"».

14 сентября 2014 года в урочище Хайсы открыли памятник жертвам сталинских репрессий. В трех местах, где обнаружили самые большие ямы с человеческими останками, установили кресты.

До 2022 года самодельный мемориал состоял из более трех десятков деревянных крестов. Мемориал также называют витебскими Куропатами.