Генпрокуратура хотела взыскать с замдиректора «Горавтомоста» почти полную стоимость моста на Немиге, суд уменьшил сумму в 18 раз

С замдиректора «Горавтомоста» Михаила Дедюли, которого приговорили к пяти годам домашней химии из-за обрушения моста на Немиге по статье о служебной халатности (статья 428 УК), взыскали 128 тысяч рублей, пишет «Зеркало» со ссылкой на Банк судебных решений.

Генеральная прокуратура в интересах «Горавтомоста» подала иск к Дедюле на сумму в 2 333 000 рублей — практически всю стоимость рухнувшего моста.

Ответчик и его представиль частично признали требования. Суд постановил взыскать с Дедюли 128 229 рублей и 83 копейки.

Часть моста над Немигой обрушилась ночью 8 января 2022 года. По версии Генпрокуратуры, Дедюля знал о «постоянно прогрессирующих дефектах ригеля промежуточной опоры путепровода», но не устранил их, когда это еще было безопасно для сооружения и несло минимальные затраты. В результате пешеходная часть моста обрушилась.