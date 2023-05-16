В Гродно милиционеры задержали начальницу отдела «Приорбанка», которая «вступила в план "Перамога"»

В Гродно милиционеры задержали начальницу отдела «Приорбанка», сообщает близкий к силовикам телеграм-канал «Пульс Гродно». Как выяснил правозащитный центр «Вясна», задержанную зовут Людмила Сакович.

Авторы канала пишут, что задержанная распространяла «экстремистские» материалы и вступила в план «Перамога».

В видео, записанном силовиками, сотрудница банка говорит, что в 2020 году сделала донат на помощь «так называемым избиенным» во время митингов и дополнила информацию о сотруднице ОМОН «В ЧКБ или "Карателях"».

Обновлено в 19:39. Добавлено имя задержанной.