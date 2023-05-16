Экс‑инкассатора и спецназовца Яна Папковича приговорили к 4 годам колонии

Минский городской суд приговорил бывшего инкассатора «Белгазпромбанка» и экс-спецназовца Яна Папковича к 4 годам колонии.

Судья Вера Головкова признал Папковича виновным по двум статьям УК: грубое нарушение порядка (статья 342 УК) и подготовка к участию в вооруженном конфликте на территории иностранного государства (статьи 13 и 361-3 УК).

Старший брат Яна Станислав рассказал «Медиазоне», что Ян вину на суде не признал. Обвинения по статье 361-3 строились на показаниях свидетеля, который на первом заседании заявил, что «на него оказывали давление, и он подписывал все что скажут».

К обвинению по этой уголовной статье приложили переписки в мессенджере с друзьями Яна, которые на тот момент служили в полку Калиновского. Станислав говорит, что обвинение зачитывало только те части бесед, где друзья приглашали Яна в Украину.

Суд отклонил ходатайства Яна об установлении подлинности этих переписок, и о биллинге его нахождения на протестах и, якобы, перекрытии движения.

Ян Папкович уволился из банка в августе 2022 года и собирался уезжать с семьей в Польшу, однако 2 сентября силовики пришли к нему домой с обыском, его задержали вместе с женой Анастасией, которую позже отпустили. При задержании Ян был сильно избит. Кроме того, силовики ранили собаку супругов.

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В октябре прошлого года по госканалу БТ показали сюжет про Яна Папковича. Там его назвали «наемником, который готовился ехать воевать в Украину в составе бандформирования».