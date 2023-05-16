Осужденный на 10 лет колонии политик Григорий Костусев находится в больнице, об этом в фейсбуке сообщил его родственник, Дмитрий Антончик.

По информации Антончика, Григорий Костусев находится в больнице с 27 апреля, туда его поместили на обследование.

Григория Костусева осудили по «делу о захвате власти» в сентябре 2022 года. В заключении у него резко ухудшилось состояние здоровья, он проходил обследование и курс терапии в тюремной больнице на Володарского, куда попал с одышкой, отеками конечностей, проблемами с сердцем, артериальным давлением и спутанным сознанием. Дочь политика Екатерина Костусева рассказывалажурналистам, что результаты анализов отца указывают на вероятное онкозаболевание.