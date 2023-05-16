Суд приговорил к девяти годам колонии минчанина, похитившего и закопавшего в песок двух человек

Суд Заводского района Минска приговорил 36-летнего минчанина к 9 годам колонии по статье о похищении человека (статья 182 УК), в августе 2021 года он с сообщником похитил, избил и закопал по шею в песок двух человек. На опубликованное решение суда обратило внимание издание «Зеркало».

Согласно материалам дела, у обвиняемого и его 18-летнего подельника случился конфликт с двумя мужчинами. Они назначили им встречу на автостоянке, и, угрожая пистолетом, усадили в машину. Одному из потерпевших разбили голову рукоятью. В машине потерпевшим связали руки пластиковыми хомутами, отобрали у них все имущество и пристегнули к сидению цепями, которые были приделаны под сидениями. На головы им надели лыжные маски с заклеенными стеклами, рты заклеили скотчем.

Потерпевших отвезли за город, где поместили в заранее выкопанную яму, и засыпали песком по шею, обмотали головы скотчем, заклеили уши и оставили в таком положении.

Через некоторое время одному из потерпевших удалось выбраться из ямы. После он помог вылезти из нее приятелю. Они пошли в сторону дороги, добрались до Минска и сообщили о произошедшем в милицию.

Похитители успели скрыться, их объявили в розыск. Спустя год одного из них, старшего, задержали в Москве и экстрадировали в Беларусь. Второго все еще разыскивают.

На основании закона «Об амнистии в связи с Днем народного единства» срок минчанину уменьшили на один год.