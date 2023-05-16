Против борисовчанина, осужденного за насилие в отношении милиционера, возбудили дело о «злостном неповиновении»

Осужденного футбольного фаната из Борисова Евгения Петраченко будут судить за «злостное неповиновение» администрации колонии (часть 1 статьи 411 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна». Суд начнется 26 мая.

В октябре 2020 года суд назначил Евгению 3,5 года колонии по статье о насилии в отношении сотрудника милиции (статья 364 УК). По версии обвинения, во время протестов в Борисове Петраченко толкнул турникет на милиционера, повредив ему ногу и лицо. Позже ему ужесточили наказание и перевели на тюремный режим.