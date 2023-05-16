Николая Статкевича на полгода поместили в одиночную камеру

Политика Николая Статкевича, осужденного на 14 лет колонии, отправили в одиночную камеру на полгода, об этом в фейсбуке сообщила его жена, Марина Адамович.

По словам Марины Адамович, Николая поместили в камеру 1х3 м, аналог ПКТ.

«Гэта значыць, што, калі не ў ШІЗА, то кругласуткава ў каменным мяшку з прагулкай у такім жа каменным мяшку паўгадзіны на дзень», —написала Марина Адамович.

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Кроме этого, Николай Статкевич лишен посылок и свиданий. В колонии его 14 раз помещали в ШИЗО, пять раз за три последние месяца.

Николая Статкевича осудили на 14 лет колонии в декабре 2021 года по «делу Тихановского». Политику предъявили обвинение в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК).