Для беларусов, обучающихся за границей, отменили отсрочку от армии

Беларусы, получающие образование за границей, не смогут получить отсрочку от армии, такие поправки внесены в закон «О воинской обязанности и воинской службе».

При этом отсрочка сохраняется для тех, кто получает образование за границей по направлению госорганов Беларуси в рамках осуществления государственных программ.

С воинского учета в Беларуси теперь могут снять тех, кто оформил выезд для постоянного проживания за границей. Поправками также изменяется срок, необходимый для зачисления в запас для тех, кто служил не по призыву, а в силовых структурах. Ранее вместо армии можно было два года проработать на аттестованной должности в МЧС, Следственном комитете или МВД. Теперь срок работы повысили до пяти лет. Исключение — выпускники университетов МВД и МЧС.