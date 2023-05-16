Вступил в силу закон, по которому КГБ может не выпустить из страны, если выезд «противоречит интересам нацбезопасности»

Вступили в силу поправки в закон о въезде и выезде в Беларусь, по которым КГБ может на полгода ограничивать гражданам выезд из страны, если он «противоречит интересам национальной безопасности». Закон опубликован на Национальном правовом портале.

По новому закону выезд за границу запрещен людям, в отношении которых ведется административный процесс за правонарушения «против порядка управления». В законе указано, что эта мера вводится с целью «обеспечения исполнения постановления судьи о наложении административного взыскания в виде штрафа».

Госслужащие, занимающие высшие должности, такие как председатели облисполкомов, начальник ОАЦ и Службы безопасности президента, министры должны будут согласовывать выезд за границу с Александром Лукашенко. Порядок выезда госслужащих и руководителей госорганов, имеющих доступ к государственным секретам, будет определять Совет министров. А для военнослужащих и гражданского персонала воинских формирований и военизированных организаций выезд из Беларуси будет определяться локальными нормативными актами.

Изменения, касающиеся выезда за границу высших должностных лиц, вступят в силу через полгода. Остальные — с момента официального опубликования, то есть сейчас.