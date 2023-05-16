Суд прекратил дело против жителя Воложина, который снял тикток с лозунгом «Жыве Беларусь»

Суд Воложинского района прекратил административное дело о несанкционированном массовом мероприятии (статья 24.23 КоАП) против местного жителя , который снял тикток с лозунгом «Жыве Беларусь». Заседание прошло 28 апреля, соответствующее постановление опубликовано в банке судебных решений.

В документе говорится, что грузчик С. провел «массовое мероприятие-пикетирование» без разрешения райисполкома, опубликовав в тиктоке ролик с лозунгом «Жыве Беларусь».

На судебном заседании С. не признал вину и объяснил, что хотел «показать свою приверженность действующей власти» и использовал в видео звук, где в ответ на «Жыве Беларусь» звучит нецензурная брань. Суд принял решение прекратить дело против жителя Воложина.

В ноябре 2022 года МВД добавило в список нацистской символики лозунг «Жыве Беларусь», «сопровождаемый поднятием правой руки с распрямленной ладонью».