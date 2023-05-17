«Еврорадио»: силовики задержали бывшую депутатку Елену Анисим

Силовики задержали бывшую депутатку и председателя «Таварыства беларускай мовы» Елену Анисим, пишет «Еврорадио».

Издание пишет, что Анисим задержали на ее работе в Академии наук.

«Таварыства беларускай мовы» основали в 1989 году, в 2006 году организацию зарегистрировал Минюст.

В 2016 году тогда зампредседателя организации Елена Анисим выдвигалась кандидатом в депутаты Палаты представителей по Столбцовскому избирательному округу. В качестве депутата он стала членом Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке.