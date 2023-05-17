Беларусы выдали себя за американцев и заказали в Литве крылья боевого дрона

Беларуская компания, выдавшая себя за американскую, заказала крылья боевого дрона у завода по производству планеров в Поцюнай, сообщает Delfi со ссылкой на портал lrt.lt.

Глава литовской компании сказал, что заказ поступил в прошлом году, однако никаких подозрений он не вызвал, поскольку беларусы прикрывались американской компанией.

«У компании есть свои филиалы в Испании, на Кипре и в ОАЭ, просили спроектировать крыло боевого дрона. Эту работу в мире выполняют около 10 000 компаний, тут нет ничего эксклюзивного. Грузовые дроны уже сейчас перевозят грузы, это простое дело. Мы подписали с ними контракт, получили аванс и начали работу», — сказал председатель правления компании Sportinės aviacijos ir ko Сигитас Бесагирскас.

Беларусы просили не только спроектировать крылья, но и обучить их массовому производству. Подозрения у литовцев появились тогда, когда банк не пропустил второй аванс.

Бесагирскас назвал ситуацию провокацией и заметил, что уже раньше поступал заказ от других беларусов, которые предлагали компании производить боевые дроны для водородных бомб.