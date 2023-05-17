Силовики задержали в Бресте 4 человек, видео с ними появилось на близком к силовикам телеграм-канале «ПЕРВЫЙ РУБЕЖ».

Один из задержанных — Георгий Астровский 2000 года рождения. На камеру задержанный говорит, что принимал участие в митингах, «распространил экстремистский пост», а также силовики у него дома обнаружили марихуану.

Еще один задержанный — Сергей Курохтин. В инстаграм парень часто делится фотографиями из путешествий, в том числе по России. На камеру Курохин говорит, что задержан за «антисемитские запрещённые в Беларуси связи с организациями», а также «имел половые связи с мужчинами».

Еще двоих задержанных имена неизвестны.