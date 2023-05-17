Шестерым минчанам предъявили обвинение за вывешенные флаги на опорах ЛЭП

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении вывешенного бчб-флага и флага Украины в Минске на опоре линий электропередач, сообщает Следственный комитет. Минчанам предъявили обвинение по четырем статьям уголовного кодекса.

По версии следствия, в феврале 2022 года 36-летний предприниматель решил изготовить бчб-флаг и флаг Украины. Для этого он обратился к знакомой швее. В октябре 2022 года минчанин вместе с друзьями решил вывесить флаги на всеобщее обозрение.

«Распределив роли, предприняв меры конспирации и изучив местность планируемой провокации, группировка приступила к исполнению преступного замысла. Двое фигурантов растянули полотно на высоковольтной опоре, расположенной на перекрестке улиц Рафиева и Семеняко, а остальные участники контролировали обстановку, находясь внизу», — пишет пресс-служба следственного комитета.

В ходе расследования следователи выяснили, что всем минчанам по 36 лет. Один из обвиняемых «около полугода, не выбирая выражений, размещал в деструктивном телеграм-чате публикации с оскорблениями в адрес президента Беларуси»

Предпринимателя, который был инициатором акции, обвинили в финансировании экстремистской деятельности.

В зависимости от роли минчанам предъявили обвинение по следующим статьям:

Злостное хулиганство (часть 2 статьи 339 УК)

Финансирование экстремистского формирования (статья 361-2 УК)

Оскорбление президента Беларуси (часть 1 статьи 368 УК)

Содействие экстремистской деятельности (часть 4 статьи 361-4УК)