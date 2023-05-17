Беларусов не допускают к участию в полумарафоне в Вильнюсе без литовского ВНЖ и письменного осуждения войны в Украине

Беларусов не допускают к участию в полумарафоне в Вильнюсе 27 мая без литовского ВНЖ и письменного осуждения войны в Украине, пишет «Наша Ніва».

Беларус Андрей, который переехал в Вильнюс после начала войны, рассказал изданию, что попытался зарегистрироваться для участия в полумарафоне в начале апреля. И тут же получил письмо о том, что организаторами мероприятия вводятся ограничения для беларусов и россиян.

«Есть бумага Литовской федерации легкой атлетики о том, что профессиональные спортсмены не могут участвовать в массовых легкоатлетических соревнованиях в стране под флагом России или Беларуси, а если они вдруг выиграют призы, эти призы им не присуждаются. Там же было написано, что для участия в полумарафоне граждане России или Беларуси должны иметь вид на жительство в Литве», — рассказал беларус.

В этом году в условия участия в полумарафоне было добавлено требование написать письмо организаторам, в котором беларуские участники должны объяснить, как они относятся к войне в Украине.

В прошлом году Литва добавила в анкету, которая заполняется для легализации иностранцев в Литве, вопросы об отношении к войне и принадлежности Крыма. 280 человек не смогли получить легализацию стране из-за того, что в войне поддерживают Россию и считают Крым российским.