Проект блогера Андрея Паука «Рудабельская паказуха» признали экстремистским формированием, сообщает близкий к силовикам телеграм-канал «Книга ГУ"База"».

Решение о признании проекта экстремистским формированием приняло Министерство внутренних дел.

«За публичные призывы к санкциям, дискредитацию и оскорбление должностных лиц, организацию деятельности по подготовке совершению посягательств на суверенитет и общественную безопасность Республики Беларусь — группа граждан, объединённых под названием «Рудабельская паказуха», признана экстремистским формированием», — пишут авторы канала.

Также в посте отмечается, что за любую передачу сведений представителям «Рудабельской паказухі» грозит уголовная ответственность по статье 361-1 УК, предусматривающая до семи лет лишения свободы.