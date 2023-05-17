На беларуску, которая снимала порчу 79‑летней женщине, завели уголовное дело

На 24-летнюю беларуску прокуратура Центрального района Минска возбудила уголовное дело по факту мошенничества (часть 1 статья 209 УК), сообщает Генеральная прокуратура.

Прокуратура установила, что «подозреваемая в период с середины декабря 2022 года по конец января 2023 года, находясь в квартире 79-летней женщины в одном из домов столицы, путем обмана завладела имуществом потерпевшей под предлогом оказания экстрасенсорных услуг (снятие порчи, проведение магических ритуалов)».

Сумма ущерба превысила 5 тысяч рублей.