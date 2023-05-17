Уборщицу из Мозыря задержали из‑за ролика с критикой директора «Мозырьсоли», она записала новый — с извинениями

Уборщицу Мозырьского нефтеперерабатывающего завода Ирину Антоненко задержали из-за ролика в тик-токе с критикой директора «Мозырьсоли» Владимира Дворника, сообщает «Флагшток». Женщину уволили с работы, она записала ролик с извинениями.

По информации издания, в конце апреля женщина узнала, что некоторым работникам завода «Мозырьсоль», в том числе и ее мужу Геннадию, не продлят контракт.

1 мая Антоненко записала видео, где рассказала об увольнениях на заводе и раскритиковала директора завода Владимира Дворника. Беларуска опубликовала видео в тик-токе. 11 мая на МНПЗ силовики задержали Антоненко. Видео исчезло из соцсетей, беларуску уволили.

16 мая на странице Антоненко появилось видео, где она просит прощения у руководства ОАО «Мозырьсоль» и его директора Владимира Дворника.

Владимир Дворник с 2010 по 2019 год был председателем Гомельского облисполкома.