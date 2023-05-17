Силовики задержали бывшего главреда «Новой газеты Сморгони», который был приговорен к 2,5 годам химии и освободился по амнистии

Силовики задержали индивидуального предпринимателя из Сморгони, бывшего владельца и главного редактор «Новой газеты Сморгони» Ромуальда Улана, покаянное видео с ним появилось в близком к силовикам телеграм-канале «Ближе к звёздам. Гомель»

Беларус на видео говорит, что в его телефона найдены экстремистские материалы, которые отображают БЧБ-символику и обещает их удалить.

Когда было снято видео и где сейчас находится мужчина неизвестно.

Позднее БАЖ выяснил, что Ромуальда Улана не задерживали. Силовики опубликовали старое видео с бывшим главредом «Новой газеты Сморгони».

Улана задержали 25 марта 2021 за то, что он разместил в комментариях в «ВКонтакте» фотографию с наклейками с личными данными семи милиционеров, которые были замечены в задержаниях и свидетелях в судах. Такой поступок был расценен как «клевета» (статья 188 Уголовного кодекса).

5 января 2021 года суд приговорил беларуса к 2,5 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

11 мая 2023 года Ромуальд сообщил в своих соцсетях, что был освобождён по амнистии.

Обновлено в 21.00. Добавлена информация о том, что Ромуальд Улан не задержан