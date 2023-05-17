МВД закупает форму и системы видеонаблюдения на 1 миллион долларов

Министерство внутренних дел закупает системы видеонаблюдения и форму для департамента охраны в сумме на 1 миллион долларов. Информация опубликована на порталах госзакупок.

Департамент финансов и тыла Министерства внутренних дел закупает системы видеонаблюдения, видеокамер и иного оборудования на сумму 912 200 рублей.

Департамент охраны Министерства внутренних дел закупает форменное обмундирование (куртки и брюки) на сумму 1 935 036 рублей. На эту сумму департамент планирует купить 8212 курток и 3343 брюк.

