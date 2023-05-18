После проверки телефона в минском аэропорту силовики задержали девушку, которая возвращалась с отдыха в Египте

В минском аэропорту силовики задержали пассажирку, которая возвращалась в Беларусь с отдыха в Египте, сообщил источник «Медиазоны». После аэропорта задержанную отвезли в Следственный комитет, а далее поместили в ИВС.

Самолет из Шарм-эль-Шейха приземлился около полуночи в национальном аэропорту «Минск». На паспортном контроле у нескольких пассажиров возникли проблемы. Во время проверки у них забрали документы и «посадили» перед будкой погранконтроля.

У одной из девушек, остановленных на паспортном контроле, проверили телефон, провели беседу, «поделали мозги», сообщил источник «Медиазоны». Через два часа ее отпустили.

Еще одна пассажирка покинула аэропорт в сопровождении двух силовиков. По словам источника, сотрудники ответили ее парню, что забирают ее «на поговорить». Позже выяснилось, что на гугл-диске в телефоне у девушки нашли «древние фотки с женских маршей и поэтому ее оставили в милиции до утра».

Известно, что в 2020 году беларуску задерживали во время протестов, суд назначил ей штраф по статье 23.34 КоАП.

Знакомый задержанной рассказал, что перед вылетом она удалила приложение Telegram. После прохождения границы друг написал ей, сообщение оказалось прочитано, рассказал источник.

Обновлено в 20:00. Добавлена информация о месте пребывания задержанной.