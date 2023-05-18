Осужденного на 20 лет колонии анархиста Дмитрия Дубовского поместили в ПКТ

Осужденного на 20 лет анархиста Дмитрия Дубовского после почти двух месяцев в ШИЗО на три месяца поместили в ПКТ, пишет телеграм-канал «Право на восстание» со ссылкой на сестру Юлию Дубовскую.

«Дима с 3 мая помещен в ПКТ сроком до 3-х месяцев, в ШИЗО он пробыл почти 2 месяца. За все время заключения с 2020 года в штрафном изоляторе он пробыл около 110 суток», — пишет сестра заключенного.

В 2021 году суд в закрытом режиме приговорил Дубовского к 18 годам колонии по делу о терроризме (часть 2 статьи 289 УК), незаконном обороте оружия (части 2 и 4 статьи 295 УК) и провозе оружия или взрывных устройств через границу (часть 1 статьи 333-1 УК).

В ноябре 2022 года Дубовского приговорили к 5 годам колонии по обвинению в хулиганстве (часть 2 статьи 339 УК) и уничтожении или повреждении чужого имущества (часть 2 статьи 218 УК). С учетом предыдущего наказания его приговорили к 20 годам колонии усиленного режима.