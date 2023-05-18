После операции силовиков в Кыргызстане у беларуского блогера сгорело все имущество

В результате перестрелки в кыргызстанском селе загорелся дом, в котором жили 17 туристов, в том числе беларуский блогер Юрий Дрозд, рассказал он сам.

Утром 17 мая спецназ МВД и Госкомитета нацбезопасности штурмовал частный дом в селе Дмитриевка, который находится в 30 км от столицы Кыргызстана. В ходе перестрелки были ранены два силовика, подозреваемый погиб.

По словам Дрозда, в шесть утра силовики попросили туристов выйти на улицу, оставив вещи внутри. В результате штурма, который длился несколько часов, пожар уничтожил личные вещи.

Дрозд рассказал, что мэрия города выделила им гостиницу, где они смогут жить несколько дней.