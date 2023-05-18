Приговор Роману Протасевичу вступил в силу

Приговор Роману Протасевичу в виде 8 лет колонии вступил в силу, сообщает ТАСС со ссылкой на Минский областной суд.

Представительница Миноблсуда рассказала «Медиазоне» что «сейчас будут направляться документы», а в какой момент его переведут под стражу — «никто сказать не может».

Она добавила, что приговор еще «только вступил в законную силу» и вопрос перевода осужденного на 8 лет блогера «будет решаться в порядке исполнения». Так же она ответила и изданию ТАСС.

3 мая судья Вячеслав Тулейко заочно приговорил основателя канала NEXTA Степана Путило к 20 годам, Яна Рудика к 19 годам. До вступления приговора в силу Протасевич оставался под домашним арестом.

Протасевичу, Рудику и Путило вменили оскорбление и клевету в отношении Александра Лукашенко (часть 2 статьи 367 УК, часть 2 статьи 368 УК), разжигание социальной вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК), создание и руководство экстремистским формированием (часть 1 статьи 361-1 УК) и другие.

Кроме того, суд признал иск заместителя генерального прокурора Беларуси в размере около 30 миллионов рублей, его рассмотрят в порядке гражданского судопроизводства.

23 мая 2021 года одного из администраторов NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали в минском аэропорту. Они летели из Афин в Вильнюс, но самолет экстренно сел в Беларуси после ложного сообщения о бомбе на борту. Спустя месяц их перевели под домашний арест.