Силовики задержали беларуса за «разжигание розни» в чат‑рулетке

Силовики задержали беларуса из Белыничского района за оскорбления президента и представителей власти, а также за разжигание розни, сообщает, приближенный к силовикам телеграм-канал, «Первый крутой».

На «покаяльном» видео беларус говорит, что «находясь в состоянии алкогольного опьянения зашел в чат-рулетку, где публично негативно высказывался о военнослужащих России и Беларуси, умышленно унижал честь и достоинство президента, а также оскорблял сотрудников органов внутренних дел».

В видео, опубликованном авторами канала, показали фрагмент записи разговора в чат-рулетке с дальнобойщиком Юрием Комаром.

Авторы поста пишут, что на беларуса завели уголовное дело за разжигание розни (статья 130 УК), оскорбление президента (статья 368) и оскорбление представителя власти (статья 369).