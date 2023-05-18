Силовики задержали певицу, которая в 2020 году отказалась от стипендии Александра Лукашенко

Силовики задержали певицу Патрицию Свитину, которая в 2020 году отказалась от стипендии Александра Лукашенко, пишет провластный телеграм-канал «Книга ГУ«БАЗА»». По какой конкретно статье задержана девушка, не уточняется.

На «покаянном видео», девушка рассказывает, что являлась лауреатом стипендии по поддержке талантливой молодежи. В 2020 году она, по собственным словам, «участвовала в протестах», «выходила на дороги» и в составе колонны «перекрывала движение транспорта».

Также она говорит, что публиковала в соцсетях «негативные сообщения» о силовиках, о «спецоперации, которая проводится на территории Украины» и «разжигала вражду и ненависть между славянскими народами».

В качестве примера «негативного сообщения» о войне, приводятся два скриншота. На одном из них на беларуском и украинском языках заявляется о том, что Свитина выступает против использования территории Беларуси для агрессии по отношении к Украине. На втором она обращается к подписчикам и просит тех, кто «поддерживает Россию, а точнее Путина» — отписаться от нее.