Репетитор Евгений Ливянт признал вину в суде

Репетитор и соучредитель образовательного центра «100 баллов» Евгений Ливянт признал вину в суде, передает «Белта».

Сегодня суд Московского района начал рассматривать дело о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) против Ливянта, его жены, двух дочерей, зятя, коллеги Алексея Иванова и Александры Энсайн.

28 декабря 2022 года «Сводки центра» сообщили о задержании Евгения Ливянта. В «покаянном» видео педагог говорил, что участвовал в акциях протеста в Минске, блокировал движение транспорта, а также принял участие в одном из заседаний Координационного совета в августе 2020 года.

Позже провластный телеграм-канал «Сводки центра» сообщил о задержании дочери Ливянта Анны и его зятя Никиты Дрозда. Позже «Зеркало» рассказало о задержании жены педагога Юлии Ливянт. Соучредителя образовательного центра «100 баллов» Алексея Иванова задержали 30 декабря.