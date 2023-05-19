Суд назначил 5 лет колонии блогеру, которого силовики задержали, забравшись в квартиру через окно

Вчера Брестский областной суд приговорил к 5 годам колонии 42-летнегоблогера из Минска Александра Гурника, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Его признали виновным в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), призывах против нацбезопасности (статья 361-1 УК) и оскорблении Александра Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК).

По версии обвинения, блогер «неоднократно» блокировал дорожное движение в Минске, постил в соцсетях видео с оскорблениями Лукашенко, а в августе 2021 года не менее четырех раз отправил письма представителям Международного валютного фонда с призывами против нацбезопасности.

Блогера задержали в июне прошлого года. Чтобы попасть к Гурнику в квартиру, силовики разбили окно и влезли через него. В видео, снятом силовиками, блогер появляется с перебинтованной головой и говорит, что не слышал, как милиция стучала в дверь.

«Вясна» пишет, что в августе 2020 года силовики избили его во время задержания и на Окрестина, на его теле было 47 гематом.

Александр Гурник — автор блога «Беларусь в окне» в тиктоке, в роликах он юмористически комментировал беларуские новости.