В Минске судят основателя образовательного центра «100 баллов» Евгения Ливянта и его семью

Суд Московского района начал рассматривать дело о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) против репетитора Евгения Ливянта, его жены, дочерей, зятя и коллеги Алексея Иванова. Видео с заседания опубликовала сотрудница «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая.

По делу проходит младшая дочь преподавателя Галина Ливянт — ранее о ее задержании не сообщалось. Еще одна фигурантка дела — Александра Энсайн (Вильчицкая). Как она связана с другими обвиняемыми, неизвестно. «Медиазоне» удалось найти информацию о том, что Вильчицкая училась на факультете международных отношений БГУ на специальности «Международная экономика» и получила премию президентского фонда по поддержке одаренных студентов.

28 декабря 2022 года «Сводки центра» сообщили о задержании Евгения Ливянта. В «покаянном» видео педагог говорил, что участвовал в акциях протеста в Минске, блокировал движение транспорта, а также принял участие в одном из заседаний Координационного совета в августе 2020 года.

Позже провластный телеграм-канал «Сводки центра» сообщил о задержании дочери Ливянта Анны и его зятя Никиты Дрозда. Позже «Зеркало» рассказало о задержании жены педагога Юлии Ливянт. Соучредителя образовательного центра «100 баллов» Алексея Иванова задержали 30 декабря.