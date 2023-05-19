«Новы час»: американец Эван Ньюман, которого разыскивает ФБР, работает в школе иностранных языков в Бресте

Американец Эван Ньюман, которого разыскивает ФБР, работает под другим именем в брестской частной школе иностранных языков International Language House, пишет «Новы час».

На сайте ФБР 48-летний Ньюман указан как разыскиваемый в связи со штурмом Капитолия 6 января 2021 года. В августе того же года он приехал в Беларусь и получил политическое убежище.

«Новы Час» пишет, что сейчас Ньюман живет в Бресте. По информации издания, он занимается с детьми в школе иностранных языков International Language House, где его позиционируют как носителя языка. Школа рекламирует занятия с Ньюманом, не называя его имени, зато публикует фото с ним, отмечают журналисты.

В International Language House, куда дозвонился «Новы час», администратор назвала его Стивеном и сказала, что, фамилии не знает. При этом она уточнила, что он раньше жил в Калифорнии, как и Эван Ньюман, а сейчас поселился в Беларуси, «потому что ему здесь нравится». Со слов источника «Новага Часу», в Бресте Эван Ньюман также представляется при знакомстве как Стивен.

Из Киева в Минск через Капитолий. История Эвана Ньюмана, сбежавшего в Беларусь после событий 6 января



