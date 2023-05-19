Силовики задержали айтишника, который вернулся из Польши в Беларусь

Силовики задержали беларуса, который решил вернуться в Беларусь из Польши, видео с задержанием парня опубликовал близкий к силовикам телеграм-канал «Книга ГУ"БАЗА"».

Беларус на камеру говорит, что работает в польской IT-компании. Силовики задержали его на трассе в Минск сразу после прохождения границы. Задержанный говорит, что в 2022-ом году оставлял оскорбительные комментарии в соцсетях.

Авторы канала называют задержанного «отморозком, который легкомысленно посчитал, что можно легко вернуться в страну, после двухлетнего скитания по «демократической " Европе".

Сообщается, что айтишнику инкриминировано 3 уголовные статьи.