Полк Калиновского: под Бахмутом погиб командир группы и четверо бойцов

Полк Калиновского рассказал подробности гибели пятерых бойцов под Бахмутом. Четверо добровольцев погибли под завалами, командир группы — во время эвакуации.

Бойцы полка Калиновского отбивали штурм российских военных и вели стрелковый бой. Российские войска ударили по зданию, где находилась группа, в результате чего оно обрушилось.

— Четверо бойцов оказались под завалами без возможности эвакуации. В момент эвакуации и прикрытия отхода группы погиб командир группы, — рассказали в пресс-релизе.

В полку добавили, что третью группа бойцов отправили разбирать завалы и эвакуировать погибших, но сделать это не удалось.

17 мая пресс-служба полка сообщила о гибели одного бойца, еще четверо считались пропавшими без вести.