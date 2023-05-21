103 нобелевских лауреата подписались под открытым письмом, они требуют освободить Беляцкого и других заключенных

Международное литературное объединение Pen International опубликовало открытое письмо, в котором требует освободить Алеся Беляцкого и других беларуских заключенных. Под обращением подписалось 103 нобелевских лауреата.

В тексте письма описана история нобелевского лауреата Алеся Беляцкого, а также осуждается «жестокое обращение беларуских властей, безжалостное и систематическое подавление независимых голосов».

«Мы стоим на стороне множества писателей, журналистов, деятелей культуры, правозащитников и граждан Беларуси, отбывающих длительные сроки лишения свободы только за то, что мирно выражали свои взгляды и говорили правду властям. Мы поддерживаем бесстрашный народ Беларуси, который продолжает бороться за свои права человека», — сказано в письме.