Бизнесмена Эдуарда Бабарико обвиняют в организации массовых беспорядков вместе с политиком Сергеем Тихановским

Бизнесмена Эдуарда Бабарико обвиняют в содействии политику Сергею Тихановскому в организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти, сообщает «Белта».

Согласно обвинению, Тихановский и иные лица, находясь в Гомеле и Минске, в 2019-2020 годах распространяли материалы «деструктивного характера» с целью увеличения количества лиц, готовых участвовать в протестах.

По версии обвинения, Бабарико посредством платформ «Улей» и «Мола-мола» организовал размещение соответствующих «деструктивных проектов» с указанной информацией и сбор с неопределенного круга лиц средств в поддержку участников массовых беспорядков.

Всего Бабарико обвиняют по четырем статьям: в уклонении от уплаты налогов (часть 2 статьи 243 УК), легализации средств, полученных преступным путем (статья 235 УК), пособничестве в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК) и разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни (часть 3 статьи 130 УК).

В суде Бабарико не признал вину по предъявленным обвинениям.