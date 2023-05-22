«Вясна»: осужденный по «делу Автуховича» Владимир Гундарь в карцере потерял слух

Осужденный по «делу Автуховича» Владимир Гундарь в карцере потерял слух, пишет правозащитный центр «Вясна».

Правозащитникам стало известно, что Гундарь стал плохо слышать в последний день 7-дневного пребывания в карцере. После выхода в камере его стало лихорадить, болели голова и уши. Заключенный перестал слышать сокамерников и понял, что оглох окончательно.

Тюремный врач дал ему цитрамон и ибупрофен, обещал вызвать лора. Однако неизвестно, осматривал ли заключенного специалист.

Наказание карцерам Гундарю вынесли первого апреля за неправильно положенную на шконку подушку, но в течение месяца его туда не отправляли из-за отсутствия свободного места.

В октябре 2022 года суд приговорил Владимира Гундаря к 18 годам колонии. Судья признал Гундаря виновным в создании преступной организации (часть 1 статьи 285 УК) и покушении на захват власти (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 357 УК).

В апреле суд приговорил Владимира Гундаря, уже осужденного на 18 лет колонии, к еще 2,5 годам по статье об оскорблении представителя власти (статья 369 УК). Его обвинили в оскорблении прокурорки Людмилы Герасименки, которая представляла сторону гособвинения на суде по «делу Автуховича».