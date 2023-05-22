Осужденного на два года химии веб‑дизайнера Глеба Койпиша перевели в следственный изолятор

Суд Мозырьского района заменил наказание директору гродненской студии дизайна «Иквадрат» Глеба Койпиша с химии на более строгий. Сейчас беларус находится в следственном изоляторе, пишет «Вясна».

Глеб Койпиш должен был выйти на свободу в августе 2023 года, полностью отбыв наказание в виде двух лет химии.

Койпиша задержали 25 августа 2021 года в офисе студии, куда силовики пришли с обыском. В сентябре 2021 года против Койпиша завели уголовное дело о грубом нарушении порядка (статья 342 УК).

9 декабря 2021 года суд Ленинского района Гродна приговорил Койпиша к двум годам ограничения свободы с направлением в заведение открытого типа. 14 марта 2022 года беларус начал отбывать наказание в ИУОТ №21 Мозыря.

Глебу Койпишу 37 лет, он женат, имеет двоих детей. Перед президентскими выборами 2020 года он записал видеообращение к властям. 10 августа того года его избили, после чего он попал в реанимацию.

«Иквадрат» работает с 2004 года и занимается созданием сайтов и веб-приложений. Компания сделала сайты в том числе для музея Максима Богдановича в Гродно и ЮНИСЕФ в Беларуси, а также страницу для продвижения кампании Международной организации по миграции.