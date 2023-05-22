Литва отказала в ВНЖ 309 беларусам

С начала 2023 года Литва отказала 309 беларусам в виде на жительство из-за угроз безопасности, сообщает Delfi. Это намного больше, чем за весь 2022 год.

Глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте рассказала изданию, что раньше отказ в ВНЖ из-за угрозы безопасности был редкостью. По словам Гудзинскайте, в прошлом году, в первый год войны, в виде на жительство в Литве отказали 163 гражданам разных стран по разным причинам (из них всего 32 из-за угрозы безопасности).

«Рост значительный. Именно из-за войны ДМ усилил контроль. Граждане России и Беларуси заполняют специальную анкету, в которой они должны рассказать о своей работе в прошлом, о связях с правоохранительными и силовыми структурами, есть вопросы о войне, о том, кого они поддерживают в войне», — сказала глава департамента.

По словам Гудзинскайте, несмотря на то, что позиция Литвы в отношении войны недвусмысленна и хорошо известна, каждый месяц несколько десятков человек в анкете указывают, что поддерживают Россию и ее мотивы.