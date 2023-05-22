116 мигрантов пытались перебраться из Беларуси в Польшу

За воскресенье 21 мая в Польшу из Беларуси пытались перебраться 116 мигрантов, сообщает Пограничная служба Польши.

По информации пограничников, в Польшу пытались попасть жители Непала и Марокко. 32 человека при виде польского патруля вернулись обратно в Беларусь, уточнили в ведомстве.

Пограничная служба Польши обращает внимание, что иностранцы легально приезжают в Россию, получая визы для учебы, работы и т.д.

5 мая беларуско-польскую границу пытались нелегально перейти 104 мигранта. За пособничество задержали пятерых человек — троих украинцев и двух беларусов.